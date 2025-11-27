Косачев: Утечка переговоров РФ и США усложнит мирный процесс

По его словам, публикация документов или перехват переговоров, как недавний инцидент с американским дипломатом Стивом Уиткоффом и помощником президента РФ Юрием Ушаковым, угрожает срывом диалога. При этом сенатор надеется, что эта ситуация не отразится на ходе переговоров.

Если детали обсуждений между Россией и США, которые появились в американских СМИ, достоверны, то за этим стоят британцы, рассказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в беседе с НСН.

