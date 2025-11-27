МВФ и Киев предварительно договорились о финансировании на $8,2 млрд

Международный валютный фонд и Украина предварительно договорились о новой программе расширенного финансирования Киева на сумму около $8,2 млрд. Об этом сообщается на сайте МВФ.

Делегация фонда во главе с руководителем миссии по Украине Гэвином Греем встретилась с украинскими властями 17-21 ноября.

«Сотрудники МВФ и украинские власти достигли предварительного соглашения на уровне экспертов по запросу властей о новой... программе расширенного финансирования с возможным доступом к средствам в размере 5,94 миллиарда специальных прав заимствования (около $8,1 миллиарда, или 295% квоты)», - указано в заявлении Грея.

Программа рассчитана на 48 месяцев.

Ранее СМИ сообщили, что МВФ согласовал увеличение прогноза необходимого внешнего финансирования Украины до конца 2027 года почти вдвое, с $38 млрд до $65 млрд, пишет Ura.ru.

