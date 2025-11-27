Комета 3I/ATLAS сблизится с Юпитером вопреки особенностям ее орбиты
Согласно расчетам, 16 марта 2026 года произойдет сближение кометы 3I/ATLAS с Юпитером, сообщает в Telegram-канале лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Явление запланировано на 15:00 мск. Небесное тело пройдет на расстоянии примерно 53 миллионов километров от крупнейшей планеты нашей системы. По словам ученых, это будет финальным тесным сближением объекта с планетами.
В дальнейшем комета останется в пределах Солнечной системы, и к 2028 году возможен переход ею орбиты Нептуна. Примечательно, что изначальная траектория 3I/ATLAS исключала вероятность подобных близких пролетов мимо внешних планет.
Ранее стало известно, что межзвездный объект 3I/ATLAS через месяц окажется на минимальном расстоянии от Земли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
