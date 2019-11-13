Более 170 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в Ростовской области

По его словам, в связи с этим нагрузка на областные школы и детские сады не увеличилась.

Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин упростил получение гражданства жителями ЛНР и ДНР. Ранее также НСН сообщала, что с начала выдачи паспортов РФ жителям Донбасса более 100 тысяч человек получили визы немецкого шенгена.

