Более 170 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в Ростовской области

13 ноября 201923:19

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе российские паспорта с конца апреля 2019 года получили более 170 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Интерфакс.

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По его словам, в связи с этим нагрузка на областные школы и детские сады не увеличилась.

Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин упростил получение гражданства жителями ЛНР и ДНР. Ранее также НСН сообщала, что с начала выдачи паспортов РФ жителям Донбасса более 100 тысяч человек получили визы немецкого шенгена.

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