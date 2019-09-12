«Денискина шизофрения». Стрелков о присоединении ДНР к России

«Я не знаю, для чего он такие заявления делает. Будем надеяться, что, по крайней мере, он их делает с чьего-то разрешения. Мы в шизофрении уже давным-давно, с 2014 года, по поводу Донбасса. Соответственно, шизофрению время от времени озвучивает и Пушилин. Он то говорит об их стремлении в Украину вернуться с особым статусом, то наоборот. Какие-то линии каких-то партий на старой почве колеблются, вместе с ними колеблется и Дениска (глава ДНР Денис Пушилин - прим. НСН). Он имеет биографию прожжённого жулика, и для него это ничего сложного не представляет», — заявил Стрелков.

По мнению самого Стрелкова, Донбасс необходимо интегрировать в состав России.

«Не я решаю [судьбу Донбасса]. Но я всегда считал, что Донбасс и вся Новосроссия должны вернуться в состав России — целиком и полностью или в рамках союзного государства», — заключил Стрелков.

Добавим, по словам Дениса Пушилина, до указа президента РФ о выдаче российских паспортов по упрощённой системе настроения у людей в ДНР были не такими оптимистичными, как сейчас.