«Денискина шизофрения». Стрелков о присоединении ДНР к России

12 сентября13:48
Алина Потёмкина

Экс-министр обороны ДНР заявил НСН, что время от времени глава республики «озвучивает шизофрению». 

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал целью ДНР максимальную интеграцию в российское пространство. По его словам, в идеале республика хотела бы войти в состав РФ на правах федеративного округа. Отметим, что Пушилин заявил о таких намерениях в ходе общения с журналистами в Москве. Полная расшифровка опубликована на сайте главы республики.

Заявления Пушилина о дальнейшей судьбе Донбасса колеблются в соответствии с изменениями в политической среде, заявил в эфире НСН бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков. По его мнению, не стоит придавать им большого значения.

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«Я не знаю, для чего он такие заявления делает. Будем надеяться, что, по крайней мере, он их делает с чьего-то разрешения. Мы в шизофрении уже давным-давно, с 2014 года, по поводу Донбасса. Соответственно, шизофрению время от времени озвучивает и Пушилин. Он то говорит об их стремлении в Украину вернуться с особым статусом, то наоборот. Какие-то линии каких-то партий на старой почве колеблются, вместе с ними колеблется и Дениска (глава ДНР Денис Пушилин - прим. НСН). Он имеет биографию прожжённого жулика, и для него это ничего сложного не представляет», — заявил Стрелков.

По мнению самого Стрелкова, Донбасс необходимо интегрировать в состав России.

«Не я решаю [судьбу Донбасса]. Но я всегда считал, что Донбасс и вся Новосроссия должны вернуться в состав России — целиком и полностью или в рамках союзного государства», — заключил Стрелков.

Добавим, по словам Дениса Пушилина, до указа президента РФ о выдаче российских паспортов по упрощённой системе настроения у людей в ДНР были не такими оптимистичными, как сейчас.

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Напомним, 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Глава государства заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер: у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

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ФОТО: РИА Новости
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