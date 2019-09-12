«Денискина шизофрения». Стрелков о присоединении ДНР к России
Экс-министр обороны ДНР заявил НСН, что время от времени глава республики «озвучивает шизофрению».
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал целью ДНР максимальную интеграцию в российское пространство. По его словам, в идеале республика хотела бы войти в состав РФ на правах федеративного округа. Отметим, что Пушилин заявил о таких намерениях в ходе общения с журналистами в Москве. Полная расшифровка опубликована на сайте главы республики.
Заявления Пушилина о дальнейшей судьбе Донбасса колеблются в соответствии с изменениями в политической среде, заявил в эфире НСН бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков. По его мнению, не стоит придавать им большого значения.
«Я не знаю, для чего он такие заявления делает. Будем надеяться, что, по крайней мере, он их делает с чьего-то разрешения. Мы в шизофрении уже давным-давно, с 2014 года, по поводу Донбасса. Соответственно, шизофрению время от времени озвучивает и Пушилин. Он то говорит об их стремлении в Украину вернуться с особым статусом, то наоборот. Какие-то линии каких-то партий на старой почве колеблются, вместе с ними колеблется и Дениска (глава ДНР Денис Пушилин - прим. НСН). Он имеет биографию прожжённого жулика, и для него это ничего сложного не представляет», — заявил Стрелков.
По мнению самого Стрелкова, Донбасс необходимо интегрировать в состав России.
«Не я решаю [судьбу Донбасса]. Но я всегда считал, что Донбасс и вся Новосроссия должны вернуться в состав России — целиком и полностью или в рамках союзного государства», — заключил Стрелков.
Добавим, по словам Дениса Пушилина, до указа президента РФ о выдаче российских паспортов по упрощённой системе настроения у людей в ДНР были не такими оптимистичными, как сейчас.
Напомним, 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Глава государства заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер: у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
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