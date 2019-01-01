Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Отныне получить российский паспорт смогут все жители Донбасса, включая тех, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
В документе отмечается, что обратиться за получением паспорта смогут те, у кого в наличии есть документ, который подтверждает постоянное проживание в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.
Как напоминает «Свободная пресса», в конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как отметили в Кремле, это решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».
Между тем, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что главная цель Донецкой и Луганской народных республик заключается во вхождении в состав России, в «возвращении на Родину полноправным членом».
К слову, экс-советник управления президента России, политолог Олег Матвейчев рассказал в беседе с НСН, что вопрос о выдаче российских паспортов иностранным гражданам обсуждался в правительстве не первый год.
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