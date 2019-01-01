Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Отныне получить российский паспорт смогут все жители Донбасса, включая тех, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

В документе отмечается, что обратиться за получением паспорта смогут те, у кого в наличии есть документ, который подтверждает постоянное проживание в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.

Как напоминает «Свободная пресса», в конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как отметили в Кремле, это решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».