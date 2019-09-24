Более 100 тыс. жителей Донбасса с паспортами РФ получили визы шенгена

С начала выдачи паспортов РФ жителям Донбасса более 100 тысяч человек получили визы немецкого шенгена. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, власти Германии рассматривают ходатайства на выдачу виз без различия между стандартными паспортами и выданными жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Такие действия немецкого правительства раскритиковал депутат Свободной демократической партии Германии Ренат Альт. По его словам, это ставит под угрозу процесс деэскалации конфликта в Донбассе.

Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин упростил получение гражданства жителями ЛНР и ДНР. Как сообщала НСН ранее свыше 60 тысяч жителей ДНР и ЛНР выразили желание получить российский паспорт.

