Более 100 тыс. жителей Донбасса с паспортами РФ получили визы шенгена
С начала выдачи паспортов РФ жителям Донбасса более 100 тысяч человек получили визы немецкого шенгена. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, власти Германии рассматривают ходатайства на выдачу виз без различия между стандартными паспортами и выданными жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Такие действия немецкого правительства раскритиковал депутат Свободной демократической партии Германии Ренат Альт. По его словам, это ставит под угрозу процесс деэскалации конфликта в Донбассе.
Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин упростил получение гражданства жителями ЛНР и ДНР. Как сообщала НСН ранее свыше 60 тысяч жителей ДНР и ЛНР выразили желание получить российский паспорт.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Жаров назвал действия Google и Facebook во время выборов агрессивными
- Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
- Тестовый поезд с журналистами проехал по Крымскому мосту
- Китайский бизнес заинтересовал опыт обеспечения безопасности ЧМ-2018
- Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре