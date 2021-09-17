Более 100 DDоS-атак совершено на сервис по наблюдению за онлайн-выборами

Специалистам Департамента информационных технологий города Москвы удалось за день отразить больше 100 DDоS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. Об этом говорится в Telegram-канале Мосгоризбиркома.

Отмечается, что из-за DDOS-атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием. При этом отображение процесса записи проходило в соответствии со временем их реальной записи в блокчейн.

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В Мосгоризбиркоме добавили, что запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. Кроме того, за работой системы онлайн-голосования постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию. Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге.

Ранее заместитель главы Общественного штаба, председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух сообщил, что более миллиона жителей российской столицы уже проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:АтакаВыборы
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