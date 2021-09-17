Более 100 DDоS-атак совершено на сервис по наблюдению за онлайн-выборами

Специалистам Департамента информационных технологий города Москвы удалось за день отразить больше 100 DDоS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. Об этом говорится в Telegram-канале Мосгоризбиркома.

Отмечается, что из-за DDOS-атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием. При этом отображение процесса записи проходило в соответствии со временем их реальной записи в блокчейн.