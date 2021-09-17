Более миллиона москвичей проголосовало на выборах дистанционно
Уже более миллиона жителей российской столицы проголосовали дистанционно на выборах в Государственную думу. Такие обновлённые данные озвучил заместитель главы Общественного штаба, председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.
В итоговом списке пользователей, которые смогут проголосовать онлайн, после проверки и регистрации значатся 2 014 765 горожан. По словам Массуха, явка превысила 50% и на федеральном портале, и на столичном.
Подробную статистику по дистанционному электронному голосованию Отмечается, что в режиме реального времени можно отслеживать на портале наблюдения за ДЭГ stat.vybory.gov.ru.
Уже завтра будет проведён первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» среди участников электронного голосования. Начало в 09:00 в прямом эфире телеканала «Москва 24». Будут разыграны квартиры, автомобили и призовые баллы. Принять участие в первом розыгрыше смогут все, кто проголосовал сегодня до 20:00.
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