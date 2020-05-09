Более 100 человек с коронавирусом скончались в России за сутки

В России за сутки скончались 104 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего с начала эпидемии умерли 1 827 инфицированных, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что в РФ зарегистрировано 198 676 случаев заражения. За последние сутки это число увеличилось на 10 817 человек.

Вирусологи допустили скрытый пик эпидемии COVID-19 в России

Выздоровели и выписаны из больниц 5 308 пациентов, что стало рекордным числом. За все время выписано 31 916 человек.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, однако опасность пока не миновала.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:СмертьРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры