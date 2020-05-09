Более 100 человек с коронавирусом скончались в России за сутки
В России за сутки скончались 104 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего с начала эпидемии умерли 1 827 инфицированных, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Также сообщается, что в РФ зарегистрировано 198 676 случаев заражения. За последние сутки это число увеличилось на 10 817 человек.
Выздоровели и выписаны из больниц 5 308 пациентов, что стало рекордным числом. За все время выписано 31 916 человек.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, однако опасность пока не миновала.
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Заразились
165 тыс.+-22 926 / сут.
Умерли
1 827+104 / сут.
Выздоровели
31 916+5 308 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru