Более 100 человек с коронавирусом скончались в России за сутки

В России за сутки скончались 104 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего с начала эпидемии умерли 1 827 инфицированных, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что в РФ зарегистрировано 198 676 случаев заражения. За последние сутки это число увеличилось на 10 817 человек.