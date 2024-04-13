Бойцы ВСУ сдалась в плен российским военным на авдеевском направлении
Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен российским военным на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России.
Девять военных обратились к нашим бойцам и сложили оружие. Пленные говорят о том, что командиры никогда не появлялись на передовых позициях, а задачи ставят «удаленно» с помощью радиосвязи. По словам пленных, их использовали, как пушечное мясо, не считаясь с колоссальными потерями.
Все отмечают плохое планирование боевых действий, низкую подготовку командиров, колоссальные потери в живой силе и технике, панические настроения в подразделениях.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в Луганске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, они прогремели в районе автовокзала.
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