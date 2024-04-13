В районе Луганска прогремело два взрыва

Два взрыва были слышны в Луганске. Они прогремели в районе автовокзала, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

В ЛНР задержали причастного к удару по Луганску ракетами Storm Shadow

Предполагается, что был прилет ракет, отметил он.

«Слышали два прилёта в Луганске... В район городского автовокзала», — написал Мирошник в Telegram.

По данным RT, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Луганск ракетами иностранного производства Storm Shadow.

«ВСУ утром обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow — прилёты пришлись в район автовокзала и школы №5», - отметили в издании.

Ранее пятерых человек извлекли из-под завалов после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Токмаке жилых домов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.



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ФОТО: РИА Новости
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