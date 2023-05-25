Бойцам «Вагнера» вручили государственные награды
25 мая 202311:40
Несколько бойцов ЧВК «Вагнер» получили высокие государственные награды, сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин в своем Telegram-канале.
«Сегодня часть бойцов ЧВК «Вагнер» получила высокие государственные награды. Остальные в ожидании. Несмотря на проволочки, которые обычно происходят бюрократически при получении наград, в том числе погибшим, после команды президента в течение суток та часть бойцов, которые первые получили, награды были выписаны, переданы и я их только что вручил. Спасибо большое президенту за высокую оценку», - сказал Пригожин.
Ранее бизнесмен объявил о выводе поздразделений «Вагнера» из Артемовска в тыл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru