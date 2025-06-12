Посол США в России Трейси завершит свою миссию

Посол США в России Линн Трейси вскоре завершит миссию. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале американского диппредставительства в Москве.

«Присоединяйтесь к нашему специальному прямому эфиру завтра, 13 июня, в 18.30 по московскому времени, чтобы попрощаться с послом Линн Трейси», - указали в ведомстве.

Дипломат заняла должность посла США в Москве в 2023 году, до этого Трейси возглавляла американскую дипмиссию в Армении.

Ранее СМИ сообщили, что новым послом США в РФ может стать спецпосланник Вашингтона по Ливии Ричард Норланд.

