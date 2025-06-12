Посол США в России Трейси завершит свою миссию
12 июня 202512:17
Посол США в России Линн Трейси вскоре завершит миссию. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале американского диппредставительства в Москве.
«Присоединяйтесь к нашему специальному прямому эфиру завтра, 13 июня, в 18.30 по московскому времени, чтобы попрощаться с послом Линн Трейси», - указали в ведомстве.
Дипломат заняла должность посла США в Москве в 2023 году, до этого Трейси возглавляла американскую дипмиссию в Армении.
Ранее СМИ сообщили, что новым послом США в РФ может стать спецпосланник Вашингтона по Ливии Ричард Норланд.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru