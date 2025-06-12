Совет ЕС утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию из РФ и Белоруссии

В заявлении Совета отмечается, что новые пошлины будут введены в отношении продукции, которые ранее не облагались дополнительными таможенными сборам.

«Цель повышения в том, чтобы уменьшить зависимость Евросоюза от этого импорта, а также сократить доходы от российского экспорта», - говорится в документе.

Уточняется, что решение вступит в силу с 1 июля 2025 года, повышение пошлин будет происходить постепенно.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил срок действия ответных мер на потолок цен на нефть до 31 декабря 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

