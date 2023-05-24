В боях за Артемовск погибли 20 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в боях за Артемовск (Бахмут, укр. наз.) погибли около 20 тысяч бойцов.
«За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20 процентов. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту», - заявил Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову.
Пригожин сообщил, что всего в боях за Артемовск участвовали 35 тысяч человек.
Ранее экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков в своем Telegram-канале заявил, что потери вагнеровцев в Артемовске составили минимум 40 тысяч.
Депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН заявил, что профессионализм, правильная тактика и стратегия позволили российским силам взять укрепленный Артемовск с минимальными потерями, которые в три раза меньше потерь ВСУ.
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