Двое погибли, шестеро пострадали в ДТП с тремя авто в Нижегородской области

Три автомобиля столкнулись в Пильнинском районе Нижегородской области, погибли два человека, шестеро получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла в среду около 23:34 мск на 596-м км трассы М-12 «Восток». По данным правоохранителей, девушка 2003 года рождения без прав управляла Mercedes, у которого в ходе движения отсоединилось колесо.

«Автомобиль наехал на колесо-отбойный брус, после чего остановился на обочине. Для оказания помощи остановился Mitsubishi. Двигавшийся в попутном направлении... Exeed совершил наезд на припаркованные Mitsubishi и Mercedes и опрокинулся», - отметили в МВД.

Погибли 25-летний пассажир Mercedes и 20-летний пешеход, находившиеся в момент аварии на проезжей части. Пострадали водитель Mercedes, девушка 2007 г.р. и подросток 2012 г. р. - пассажиры Mitsubishi, а также водитель и две пассажирки Exeed.

Ранее в Иркутской области шесть человек погибли в ДТП с участием машины Lada Granta и самодельного трактора.

