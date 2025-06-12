СМИ: В авиакатастрофе в Индии погибли не менее 110 человек
В результате крушения в Индии лайнера авиакомпании Air India погибли не менее 40 человек. Об этом сообщает телеканал News18.
При этом телеканал TimesNow заявляет, что жертвами трагедии стали минимум 110 человек.
Самолёт Boeing 787 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 в Лондон, потерпел крушение в Ахмадабаде 12 июня вскоре после взлета. В авиакомпании Air India заявили, что на борту лайнера находились 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Португалии и один гражданин Канады.
Ранее в Генконсульстве РФ в Мумбаи сообщили, что, по предварительным данным, граждан России на борту самолёта не было, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru