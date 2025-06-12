СМИ: В авиакатастрофе в Индии погибли не менее 110 человек

При этом телеканал TimesNow заявляет, что жертвами трагедии стали минимум 110 человек.

Самолёт Boeing 787 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 в Лондон, потерпел крушение в Ахмадабаде 12 июня вскоре после взлета. В авиакомпании Air India заявили, что на борту лайнера находились 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Португалии и один гражданин Канады.

Ранее в Генконсульстве РФ в Мумбаи сообщили, что, по предварительным данным, граждан России на борту самолёта не было, напоминает RT.

