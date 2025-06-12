Россия планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне

Россия намерена развернуть первую ядерную электростанцию на Луне. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Баканов отметил, что в числе задач организации - создание новой Российской орбитальной станции и первой ядерной электростанции на Луне, которая станет фундаментом для будущих баз на спутнике Земли.

«Будем исследовать Венеру. Именно мы - единственная страна, посадившая на ней аппарат», - добавил глава «Роскосмоса».

Кроме того, в планах госкорпорации масштабирование орбитальной группировки для увеличения скорости широкополосного доступа в интернет и покрытия всей страны, повышение точности системы ГЛОНАСС, улучшение ракет и космических кораблей.

Ранее «Роскосмос» и Центр Хруничева заключили госконтракт на изготовление первых трех ракет-носителей «Ангара-А5М» для запуска модулей отечественной орбитальной станции.

