Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА

Три беспилотника ВСУ сбили утром 12 июня в двух российских регионах, передает Минобороны.

«В период с 8.40 до 11.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что два дрона ликвидировали над Белгородской областью, еще один – над Курской.

Ночью 12 июня военные уничтожили 52 украинских БПЛА над четырьмя регионами России.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыПВОМинобороныБеспилотники

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