Власти: В упавшем в Индии самолете находились 242 человека
Более 200 человек находились на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Индии. Об этом заявил регулятор гражданской авиации страны DGCA.
Самолет разбился в штате Гуджарат близи аэропорта Ахмедабада. Авиакатастрофа произошла с самолетом Boeing 787 авиакомпании Air India, по данным СМИ, воздушное судно следовало в британский Бирмингем.
«На борту... находились в общей сложности 242 человека, включая 2 пилотов и 10 членов экипажа. Рейсом командовали капитан Сумит Сабхарвал и первый помощник Клайв Кундар», - рассказали в DGCA.
По данным регулятора, у капитана было 8200 часов налета, у второго пилота - 1100 часов.
Ранее посольство РФ в Индии заявило, что россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося в Гуджарате лайнера.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Совет ЕС утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию из РФ и Белоруссии
- ВС РФ освободили Петровское и Алексеевку в ДНР
- СМИ: В авиакатастрофе в Индии погибли не менее 110 человек
- Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских БПЛА
- Власти: В упавшем в Индии самолете находились 242 человека
- Путин в Кремле поздравил граждан с Днем России
- Двое погибли, шестеро пострадали в ДТП с тремя авто в Нижегородской области
- Посол США в России Трейси завершит свою миссию
- СМИ: В Индии разбился самолет со 130 пассажирами
- Россия планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru