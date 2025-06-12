Власти: В упавшем в Индии самолете находились 242 человека

Более 200 человек находились на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Индии. Об этом заявил регулятор гражданской авиации страны DGCA.

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Самолет разбился в штате Гуджарат близи аэропорта Ахмедабада. Авиакатастрофа произошла с самолетом Boeing 787 авиакомпании Air India, по данным СМИ, воздушное судно следовало в британский Бирмингем.

«На борту... находились в общей сложности 242 человека, включая 2 пилотов и 10 членов экипажа. Рейсом командовали капитан Сумит Сабхарвал и первый помощник Клайв Кундар», - рассказали в DGCA.

По данным регулятора, у капитана было 8200 часов налета, у второго пилота - 1100 часов.

Ранее посольство РФ в Индии заявило, что россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося в Гуджарате лайнера.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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