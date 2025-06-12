Путин в Кремле поздравил граждан с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем России на церемонии вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации» и награждения лауреатов государственных премий. Мероприятие проходит в Кремле.

Как отметил российский лидер, праздник символизирует «мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь» государства, его историю и культуру, природное богатство, самобытность регионов.

«Мы думаем о будущем, уверенно ставя перед собой масштабные цели развития. Идем вперед и... достигаем новых высот. Наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России», - подчеркнул Путин.

Президент также указал, что страна отвечает на сложные вызовы, защищает правду и справедливость и отстаивает традиционные ценности.

День России отмечают в РФ 12 июня, национальный праздник был установлен в 1992 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

