Путин в Кремле поздравил граждан с Днем России
Президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем России на церемонии вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации» и награждения лауреатов государственных премий. Мероприятие проходит в Кремле.
Как отметил российский лидер, праздник символизирует «мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь» государства, его историю и культуру, природное богатство, самобытность регионов.
«Мы думаем о будущем, уверенно ставя перед собой масштабные цели развития. Идем вперед и... достигаем новых высот. Наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России», - подчеркнул Путин.
Президент также указал, что страна отвечает на сложные вызовы, защищает правду и справедливость и отстаивает традиционные ценности.
День России отмечают в РФ 12 июня, национальный праздник был установлен в 1992 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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