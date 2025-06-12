ВС РФ освободили Петровское и Алексеевку в ДНР

Пассажирский Airbus A320 авиакомпании Air India разбился рядом с аэропортом индийского города Ахмедабад Три человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись очередной DDoS-атаке В движении «Синие ведёрки» считают, что сейчас нет необходимости в замене всех старых камер на дорогах на новые РФ построит ядерную электростанцию на Луне