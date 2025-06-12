ВС РФ освободили Петровское и Алексеевку в ДНР
12 июня 202513:19
Российские войска освободили два населённых пункта в Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о сёлах Петровское и Алексеевка.
Отмечается, что населённые пункты были освобождены в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ДНР российские войска взяли под свой контроль населённый пункт Заря, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru