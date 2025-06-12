ВС РФ освободили Петровское и Алексеевку в ДНР

Российские войска освободили два населённых пункта в Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве уточнили, что речь идёт о сёлах Петровское и Алексеевка.

Отмечается, что населённые пункты были освобождены в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ДНР российские войска взяли под свой контроль населённый пункт Заря, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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