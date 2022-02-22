Бочкарёв: Завершена проходка тоннеля между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» Троицкой линии метро
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что на строящейся Троицкой линии столичного метрополитена завершилась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Мамыри» и «Бачуринская», сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, работы вёл тоннелепроходческий щит китайского производства «Евгения» диаметром 6 метров, который преодолел более 2,5 км почв на глубине от 13 до 28 метров.
Глава генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства новых линий и станций московского метро АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, отметил, что ранее «Евгения» была задействована на сооружении тоннелей юго-западного участка Большого кольца метро
«Строительство соседнего левого перегонного тоннеля от «Мамырей» до «Бачуринской» ведёт щит «Дарья», - уточнил он.
В пресс-службе напомнили, что длина Троицкой линии метро превысит 40 км, она пройдет от МЦК до городского округа Троицк.
Ранее Бочкарёв заявил, что остекление пешеходного моста между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская» полностью завершено.
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