Собянин: Станция «Марьина Роща» БКЛ войдет в тройку самых глубоких в столичном метро

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию метро «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ).



По словам столичного градоначальника, уже 22 станции БКЛ начали работу, однако еще 10 станций активно строятся. При этом большая часть работ уже завершена, основные работы будут закончены к концу текущего года.

Собянин подчеркнул, что «Марьина Роща» остается одной из самых сложных станций, так как здесь ведутся сложные подземные работы. Кроме того, она будет одной из трех глубоких станций Москвы, уже сейчас здесь работает эскалатор до 130 м. На станции также будет один из самых крупных городских вестибюлей метро.

«Марьина Роща» также станет важным транспортным узлом на пересечении Люблинско-Дмитриевской линии, а также МЦД-2 и МЦД-4, который еще строится.

Генеральный директор компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков добавил, что работы на северо-восточном участке БКЛ будут окончены к концу года, сейчас станции готовы на 86%. «К концу года завершаемся, уходим в пусконаладку и, соответственно, ждем открытия», - пояснил Жуков.

После начала работы северо-восточного участка БКЛ 800 тысяч жителей Москвы смогут быстрее добираться до нужных им мест. При этом мэр и префект СВАО согласились с тем, что необходимо синхронизировать благоустройство территории возле станции метро. По словам Собянина, основная часть работ будет проведена в летне-осенний период, чтобы успеть завершить работы к запуску станции.

