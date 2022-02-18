Бочкарев: Завершено остекление пешеходного моста через Яузу

По его словам, архитектурная отделка моста закончена практически на 50%, а монтаж алюминиевых ламелей выполнен на четверть.

«Общая готовность объекта составляет 85%», – сказал Бочкарев.

Заммэра отметил, что строители уже приступили к монтажу оборудования и различных инженерных сетей.

В свою очередь генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов подчеркнул, что на данный момент идет монтаж двух лифтов, которые смогут обеспечить доступность для маломобильных групп граждан. Работы также готовы почти на четверть. Кравцов добавил, что уже завершаются работы по восстановлению набережной и идет благоустройство прилегающей к ней территории.

