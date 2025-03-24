Сергей Бобунец, ST и Роман Бестселлер выпустили трек, посвященный «Брату»
Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, а также рэпер ST (Александр Степанов) и саундпродюсер Роман Бестселлер выпустили совместный трек «Брат».
Композиция посвящена легендарному актеру одноимённого фильма Сергею Бодрову.
Недавно ST совместно с Бобунцом выпустил песню «Я узнал, что у меня» на стихи Владимира Орлова. Совместная композиция была сделана в рамках проекта «Голос Поэта», в котором современные артисты дали известным стихотворениям новое прочтение.
Ранее Бобунец заявил, что арестованный поэт Владимир Бурдин не является автором песни «Вечно Молодой», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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