Два человека были ранены при атаке дронов ВСУ в Курской области

По его словам, инцидент произошёл на трассе Янько-Макеево Рыльского района. Здесь под удар беспилотников попали два человека, передвигавшихся на служебных автомобилях агрофирмы «Рыльская».

«38-летний мужчина отпущен на амбулаторное лечение. 65-летнего мужчину доставят в Курскую областную больницу», - уточнил губернатор.

Ранее Хинштейн заявил, что в селе Амонь Хомутовского района Курской области в результате атаки дрона ВСУ погиб 55-летний мотоциклист, сообщает «Свободная пресса».