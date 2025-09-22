Два человека были ранены при атаке дронов ВСУ в Курской области

Двое мужчин были ранены при атаке украинских FPV-дронов в Курской области. Как пишет RT, об этом заявил избранный губернатор региона Александр Хинштейн.

В Курской области БПЛА повредил здание администрации

По его словам, инцидент произошёл на трассе Янько-Макеево Рыльского района. Здесь под удар беспилотников попали два человека, передвигавшихся на служебных автомобилях агрофирмы «Рыльская».

«38-летний мужчина отпущен на амбулаторное лечение. 65-летнего мужчину доставят в Курскую областную больницу», - уточнил губернатор.

Ранее Хинштейн заявил, что в селе Амонь Хомутовского района Курской области в результате атаки дрона ВСУ погиб 55-летний мотоциклист, сообщает «Свободная пресса».

Фото: t.me/vvgladkov
