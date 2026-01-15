Блюдо нон грата: Диетолог рассказала, кому нельзя есть шаурму
В самой шаурме нет чего-то страшного, однако она противопоказана людям, которые хотят похудеть, сказала НСН Анна Белоусова.
Важно проследить за тем, как шаурму готовят, также по возможности лучше отказаться от соусов, сказала НСН диетолог Анна Белоусова.
Ежегодно 15 января отмечают праздник одного из самых популярных уличных блюд. Кто-то называет ее шаурмой, кто-то — шавермой, и оба варианта правильные. Слова пришли из разных языков: одно — от турецкого çevirme («вращать, заворачивать»), другое — от арабского shawaa («жарить на огне»). Белоусова призвала покупателей шаурмы внимательно смотреть на то, как ее готовят.
«Важно смотреть, как шаурму готовят. Часто бывает так, что мясо срезают с вертела, после чего оно падает в лоток, куда стекает жир при грилировании. В итоге получается очень жирное блюдо с перегретым жиром, в котором очень много вредных веществ. Хорошая шаурма готовится таким образом, что мясо срезается непосредственно в лепешку, не падая в этот лоток. Такое блюдо получается менее калорийным. Говоря о соусах, то лучше, конечно, без него, но если, скажем, есть выбор между майонезом, кетчупом и просто томатным соусом, то лучше выбрать томатный, потому что в нем меньше сахара», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, в самой шаурме нет чего-то страшного, однако она противопоказана людям, которые хотят похудеть.
«Для тех, кто хочет похудеть, шаурма — блюдо нон грата. Если мы говорим про сохранение талии, то про шаурму лучше забыть. Если только редко, когда очень-очень захотелось, несколько раз в год. Если шаурма приготовлена правильно, то в ней особо страшного ничего нет, потому что это пресный хлеб — лаваш, мясо, из которого лишний жир удаляется при грилировании, белокочанная капуста. Однако шаурма — это все же стритфуд, это то, что мы купили и съели на ходу. Стритфуд сам по себе не полезен: если человек регулярно ест на ходу, то через какое-то время ему гарантированы проблемы с пищеварением», — добавила эксперт.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сказал НСН, что введение в России ГОСТа на шаурму призвано защитить граждан от неправильного приготовления этого блюда и избавить его от майонеза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Суд ФРГ считает, что взрывы на СП заказало иностранное государство
- Инвестфонд из США подал иск к России на $225 миллиардов из-за царских облигаций
- Блюдо нон грата: Диетолог рассказала, кому нельзя есть шаурму
- Число пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре выросло до 12
- Силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом и Азовским морем
- Бундесвер начал рассылку писем потенциальным новобранцам
- Глава Еврокомиссии заявила о готовности ЕС поддержать безопасность Гренландии
- Три человека ранены при атаках беспилотников в Белгородской области
- Перевод без прорыва: С какими задачами справятся нейросети
- США захватили еще один танкер с венесуэльской нефтью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru