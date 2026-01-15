По ее словам, в самой шаурме нет чего-то страшного, однако она противопоказана людям, которые хотят похудеть.

«Для тех, кто хочет похудеть, шаурма — блюдо нон грата. Если мы говорим про сохранение талии, то про шаурму лучше забыть. Если только редко, когда очень-очень захотелось, несколько раз в год. Если шаурма приготовлена правильно, то в ней особо страшного ничего нет, потому что это пресный хлеб — лаваш, мясо, из которого лишний жир удаляется при грилировании, белокочанная капуста. Однако шаурма — это все же стритфуд, это то, что мы купили и съели на ходу. Стритфуд сам по себе не полезен: если человек регулярно ест на ходу, то через какое-то время ему гарантированы проблемы с пищеварением», — добавила эксперт.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сказал НСН, что введение в России ГОСТа на шаурму призвано защитить граждан от неправильного приготовления этого блюда и избавить его от майонеза.