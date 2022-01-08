Bloomberg: «Омикрон» свидетельствует о завершении острой фазы пандемии
По мнению южноафриканских ученых, которые провели исследование в больнице Стива Бико, где впервые выявили «омикрон», появление штамма означает завершение самой острой фазы пандемии. Об этом сообщает Bloomberg.
Медики сравнили анализы 466 пациентов, заболевших в последнюю волну, и 3 976 переболевших раньше.
По данным исследователей, волна «омикрон»-заражений распространялась «с беспрецедентной скоростью», вызывая более легкие случаи, чем предыдущие штаммы.
Также ученые сопоставили данные о смертности от различных штаммов коронавируса. От «омикрона» в больницах скончались 4,5% пациентов против 21% прежде. Также сократились число и продолжительность госпитализаций в отделения интенсивной терапии.
«Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности», — отмечают исследователи.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что до начала лета ситуация, связанная с пандемией, будет очень тяжелой.
«У нас соотношение госпитализированных и умерших к заразившимся, даже если говорить о более ослабленном «Омикроне», в чем я не уверен, будет заметно хуже, чем в Великобритании. Поэтому с учетом такой высокой заразности, в России стоит ожидать большую, чем сейчас от «дельты», волну заболеваемости. Уровень госпитализации и смертности будет либо сопоставим с тем, что было, либо больше. Но скорее всего – больше», - подчеркнул Крючков.
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