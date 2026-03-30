Блогеры поспорили, как вести Telegram-канал на фоне замедления
Елена Гринь заявила НСН, что учащённая публикация контента в Telegram может помочь удержать аудиторию, а Максим Перлин совсем не увидел здесь целесообразности.
Отток аудитории из Telegram несущественный, пользователи не уходят полностью, а добавляют второй канал коммуникации, однако эффективность рекламных интеграций сильно пострадала. Об этом НСН рассказала председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Гринь.
Более 60% публичных каналов в Telegram увеличили частоту публикаций после начала замедления мессенджера, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Sfeкyx. Так, с середины декабря 2025 года по конец марта 2026-го рост был заметен в первую очередь у крупных каналов, где медианная частота выросла с 9 до 9,2 поста. Суммарная активность блогов выросла на 4%. Гринь раскрыла, насколько эта стратегия выживания эффективна.
«Чаще публиковать - это способ удержать суммарные показы и напомнить о себе, но как «стратегия выживания» работает только при сохранении качества и попадании в интерес, иначе растут отписки, выгорание и падает вовлеченность. Такая стратегия оправдана, если есть контентный запас, понятные рубрики и контроль метрик (охват на пост, отписки), и если прирост суммарного охвата перекрывает просадку качества. Снижение просмотров существенно влияет на эффективность рекламных интеграций в Telegram: меньше просмотров - меньше фактических контактов с рекламой, отсюда выше стоимость контакта для рекламодателя и слабее результаты, поэтому падает готовность платить прежнюю цену. В ответ чаще требуются скидки, оплата по факту, бонусные размещения, более нативные форматы и усиление дистрибуции (репосты, закрепы, серии постов), чтобы добрать охват», - рассказала она.
При этом собеседница НСН считает, что Telegram не сильно потерял в аудитории - все сильно зависит от тематики того, или иного канала.
«Отток аудитории из Telegram заметный, но не тотальный: перемещения есть, оно сильнее в отдельных нишах и регионах и чаще выражается в диверсификации, когда добавляют второй канал коммуникации, а не в полном уходе. В целом Telegram остается у большинства в наборе мессенджеров, но конкуренция за внимание усилилась, и часть времени аудитории перераспределилась», - отметила Гринь.
В свою очередь сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин заявил НСН, что не увидел корреляции между частотой постинга и замедлением мессенджера.
«Честно говоря, я не очень понимаю, как может быть связана частота публикаций и борьба с замедлением Telegram. Я просто не понимаю целесообразности более учащенного постинга. Это как если бы с блокировкой люди начали использовать больше запятых в постах. Мы оцениваем на сегодняшний день отток аудитории из Telegram в 15% в связи с неудобством использования. Просмотров в Telegram стало меньше, потому что часть аудитории не использует различные способы обхода блокировок», - подытожил он.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в пресс-центре НСН заявил, что российские компании и блогеры, которые уходят из мессенджера Telegram, теряют 200 миллионов клиентов.
