Отток аудитории из Telegram несущественный, пользователи не уходят полностью, а добавляют второй канал коммуникации, однако эффективность рекламных интеграций сильно пострадала. Об этом НСН рассказала председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Гринь.

Более 60% публичных каналов в Telegram увеличили частоту публикаций после начала замедления мессенджера, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Sfeкyx. Так, с середины декабря 2025 года по конец марта 2026-го рост был заметен в первую очередь у крупных каналов, где медианная частота выросла с 9 до 9,2 поста. Суммарная активность блогов выросла на 4%. Гринь раскрыла, насколько эта стратегия выживания эффективна.

«Чаще публиковать - это способ удержать суммарные показы и напомнить о себе, но как «стратегия выживания» работает только при сохранении качества и попадании в интерес, иначе растут отписки, выгорание и падает вовлеченность. Такая стратегия оправдана, если есть контентный запас, понятные рубрики и контроль метрик (охват на пост, отписки), и если прирост суммарного охвата перекрывает просадку качества. Снижение просмотров существенно влияет на эффективность рекламных интеграций в Telegram: меньше просмотров - меньше фактических контактов с рекламой, отсюда выше стоимость контакта для рекламодателя и слабее результаты, поэтому падает готовность платить прежнюю цену. В ответ чаще требуются скидки, оплата по факту, бонусные размещения, более нативные форматы и усиление дистрибуции (репосты, закрепы, серии постов), чтобы добрать охват», - рассказала она.