Telegram за выходные заблокировал более 150 тысяч групп и каналов

За субботу и воскресенье в мессенджере было заблокировано 150 286 групп и каналов.

За минувшую неделю блокировкам подверглись 562 286 групп и каналов в Telegram. Всего с начала года число блокировок достигло 11 174 972, при этом 48 110 заблокированных ресурсов были связаны с терроризмом.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на сервис Merilo сообщил, что в России с каждым днем усиливается блокировка Telegram.

