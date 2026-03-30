Telegram за выходные заблокировал более 150 тысяч групп и каналов
30 марта 202613:05
Мессенджер Telegram за выходные заблокировал свыше 150 тысяч групп и каналов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику платформы.
За субботу и воскресенье в мессенджере было заблокировано 150 286 групп и каналов.
За минувшую неделю блокировкам подверглись 562 286 групп и каналов в Telegram. Всего с начала года число блокировок достигло 11 174 972, при этом 48 110 заблокированных ресурсов были связаны с терроризмом.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на сервис Merilo сообщил, что в России с каждым днем усиливается блокировка Telegram.
