Блогера Некоглая депортировали в Молдавию

Блогер Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) депортирован в Молдавию, сообщает ТАСС.

Его признали виновным в нарушении миграционных правил по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ), а также приговорили к штрафу в размере пяти тысяч руб.

«Сегодня ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда», — заявили в правоохранительных органах.