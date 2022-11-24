Блогера Некоглая депортировали в Молдавию
Блогер Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) депортирован в Молдавию, сообщает ТАСС.
Его признали виновным в нарушении миграционных правил по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ), а также приговорили к штрафу в размере пяти тысяч руб.
«Сегодня ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда», — заявили в правоохранительных органах.
До этого блогер опубликовал видео в TikTok, в котором пытался повторить действия российского военнослужащего, откидывавшего гранаты. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала молодого человека «выродком» и заявила о своем намерении обратиться в Генпрокуратуру. По ее мнению, он пытался дискредитировать российскую армию. Николай Лебедев был задержан в тот же день, но обвинений в дискредитации армии против него выдвинуто не было.
Ранее блогер Некоглай принес извинение за пародию на подвиг военного, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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