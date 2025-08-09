Блогера Ивлееву включили в базу «Миротворца»
9 августа 202508:45
Блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в РФ), свидетельствуют данные ресурса.
Информация об Ивлеевой появилась на сайте в феврале 2019 года. Блогер была внесена в базу из-за посещения Крыма. Позднее Ивлееву обвинили в посещении Мариуполя в 2024 году.
Ранее в базу «Миротворца» попала украинско-российская певица Анна Asti (Анна Дзюба).
