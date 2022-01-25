Блогер потребовала взыскать с Харламова и ТНТ один миллион рублей

Блогер Анна Полякова обратилась в Мещанский суд Москвы с иском к юмористу Гарику Харламову, передаче Comedy Club и телеканалу ТНТ, сообщает РИА Новости.

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По словам девушки, в одном из выпусков Comedy Club было продемонстрировано её фото. Блогер своего согласия на это не давала и посчитала, что были нарушены её права и законные интересы.

В суде уточнили, что Полякова требует публичных извинений и чтобы видео с её изображением было удалено. Кроме того, блогер желает получит компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с комика Ильи Соболева 100 тысяч рублей морального ущерба в пользу юриста из Тольятти Леонида Тарантова, также стендапера обязали удалить с YouTube ролик, который и стал причиной иска.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлогерКомпенсацияСудюмор
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