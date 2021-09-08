Юрист из Тольятти выиграл суд против комика Соболева

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с комика Ильи Соболева 100 тысяч рублей морального ущерба в пользу юриста из Тольятти Леонида Тарантова, сообщает объединённая пресс-службе судов города.

В сообщении говорится, что также стендапера обязали удалить с YouTube ролик, который и стал причиной иска, а также опубликовать опровержение. Кроме того, с Соболева взыскали расходы на оплату юридических услуг.

Ранее один из участников программы «Можно ваш телефончик?», вышедшей в 2019 году, получил задание отправить аудиосообщение-шутку любому контакту, которым оказался Леонид Тарантов, в последствии обратившийся в суд.

Истец заявил, что в одной из своих программ Соболева без разрешения была использована его фотография, а также указывалось на причастность Тарантова к кругу лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, что, по словам тольяттинца, не только не соответствует действительности, но и задевает его честь и достоинство. Он потребовал удалить программу с YouTube, а также взыскать с Соболева более 84,4 миллиона рублей компенсации - по 100 рублей за каждый просмотр ролика, которых набралось больше 840 тысяч.