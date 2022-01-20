Джокович хочет судиться с правительством Австралии из-за «жестокого обращения»

Сербский теннисист Новак Джокович намерен подать в суд на правительство Австралии за «жестокое обращение». Об этом сообщает британское издание The Sun.

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Сумма иска может составить $4,36 млн, из них более трех млн составляют призовые, на которые Новак рассчитывал, направляясь на турнир Australian Open.

16 января 2022 года австралийский суд принял решение о депортации теннисиста, так как его заподозрили в подделке документов для медотвода от вакцинации. После того, как визу первой ракетки мира аннулировали, он находился в отеле в Мельбурне, где проходил карантин.

В скандале вокруг австралийской визы виноват сам Джокович, который отказался прививаться от COVID-19, отметил бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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