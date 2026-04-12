На Гаити в давке в цитадели погибли минимум 30 человек
На севере Гаити в результате давки в цитадели Лаферьер погибли минимум 30 человек. Об этом сообщает «Reuters».
Инцидент произошел в крепости начала XIX века. Согласно предварительной информации, там находилось много посетителей и студентов, готовившихся к ежегодному празднованию Дня всемирного наследия ЮНЕСКО.
По данным местной газеты «Le Nouvelliste», давка началась из-за большого скопления людей. Местные власти объявили о начале расследования происшествия и не исключили, что число жертв может быть больше.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в давке на «голом фестивале» в Японии пострадали минимум шесть человек.
