На Гаити в давке в цитадели погибли минимум 30 человек

На севере Гаити в результате давки в цитадели Лаферьер погибли минимум 30 человек. Об этом сообщает «Reuters».

Гид назвал главные ошибки туристов, которые привели к трагедии на Камчатке

Инцидент произошел в крепости начала XIX века. Согласно предварительной информации, там находилось много посетителей и студентов, готовившихся к ежегодному празднованию Дня всемирного наследия ЮНЕСКО.

По данным местной газеты «Le Nouvelliste», давка началась из-за большого скопления людей. Местные власти объявили о начале расследования происшествия и не исключили, что число жертв может быть больше.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в давке на «голом фестивале» в Японии пострадали минимум шесть человек.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
