В РФ ввели ГОСТ на оценку сонливости водителей с помощью ИИ

Росстандарт ввел новый ГОСТ на мониторинг функционального состояния водителей с помощью систем искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что эти стандарты в том числе должны оценивать сонливость и усталость водителей. Они устанавливают требования к системам мониторинга функционального состояния водителя с ИИ компонентами в программном обеспечении на этапах их ввода в действие, эксплуатации и ремонта. ГОСТ вступит в силу с 15 июня 2026 года.

В документе сказано, что при оценке состояния водителя с помощью систем компьютерного зрения, биометрических датчиков и ИИ будут анализировать физиологические, поведенческие и внешние контекстные факторы. В материале также указано, что результаты исследования будут использовать для принятия решений по адаптации систем активной безопасности и управления.

Уточняется, что система будет в том числе анализировать частоту и длительность зевоты водителя, наклоны его головы и мимику лица: его напряженность или расслабленность. Кроме того, ИИ будет оценивать темп речи автомобилиста, интонацию, автоматически вычисляя звуки зевков и вздохов.

Ранее вице-президент Гильдии автошкол России Павел Песцов в интервью НСН отметил, что в автошколах и так преподают технические знания об устройстве автомобилей, поэтому нет необходимости выносить их в отдельный учебный блок.

