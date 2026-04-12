В РФ ввели ГОСТ на оценку сонливости водителей с помощью ИИ
Росстандарт ввел новый ГОСТ на мониторинг функционального состояния водителей с помощью систем искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что эти стандарты в том числе должны оценивать сонливость и усталость водителей. Они устанавливают требования к системам мониторинга функционального состояния водителя с ИИ компонентами в программном обеспечении на этапах их ввода в действие, эксплуатации и ремонта. ГОСТ вступит в силу с 15 июня 2026 года.
В документе сказано, что при оценке состояния водителя с помощью систем компьютерного зрения, биометрических датчиков и ИИ будут анализировать физиологические, поведенческие и внешние контекстные факторы. В материале также указано, что результаты исследования будут использовать для принятия решений по адаптации систем активной безопасности и управления.
Уточняется, что система будет в том числе анализировать частоту и длительность зевоты водителя, наклоны его головы и мимику лица: его напряженность или расслабленность. Кроме того, ИИ будет оценивать темп речи автомобилиста, интонацию, автоматически вычисляя звуки зевков и вздохов.
Ранее вице-президент Гильдии автошкол России Павел Песцов в интервью НСН отметил, что в автошколах и так преподают технические знания об устройстве автомобилей, поэтому нет необходимости выносить их в отдельный учебный блок.
- МО: ВС РФ до пасхального перемирия поразили пункты временной дислокации ВСУ
- В РФ ввели ГОСТ на оценку сонливости водителей с помощью ИИ
- Блогер Лерчек попросила суд о милосердии к ее экс-супругу Чекалину
- Путин поздравил граждан РФ с Пасхой
- МО РФ: ВСУ нарушили пасхальное перемирие более 1970 раз
- МО: За сутки силы ПВО сбили 134 БПЛА ВСУ
- Трампу «все равно»: Переговоры США и Ирана не увенчались успехом
- СМИ: США на переговорах с Ираном настаивали на вывозе запасов обогащенного урана
- Украина многократно нарушила пасхальное перемирие
- СМИ: Переговоры Ирана и США касались Ормузского пролива и ядерной темы