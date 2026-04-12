МО: ВС РФ до пасхального перемирия поразили пункты временной дислокации ВСУ
До начала пасхального перемирия, вступившего в силу в 16:00 11 апреля, российские военные поразили пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что операция была проведена в 38 районах в зоне СВО. По данным министерства, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также силами ракетных войск и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Ранее в МО сообщили, что по состоянию на 08:00 часов по московскому времени 12 апреля ВСУ нарушили перемирие почти 2 тысячи раз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- МО: ВС РФ до пасхального перемирия поразили пункты временной дислокации ВСУ
