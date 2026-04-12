В Стамбуле задержали актрису Бозок из сериала «Зимородок»

В Стамбуле полиция задержала 17 человек по подозрению в употреблении или приобретении запрещенных веществ, среди задержанных также оказалась турецкая актриса, известная по сериалам «Зимородок» и «Клюквенный щербет», Алейна Бозок. Об этом сообщает РИА Новости.

В полиции рассказали агентству, что операция по задержанию 24 подозреваемых, шестеро из которых находятся за границей, началась в ночь на 12 апреля. По данным источника, обыски прошли в четырех заведениях. Газета «Cumhuriyet» писала, что кроме Бозок среди задержанных также оказались бывшая футбольная судья, инфлюенсер Элиф Караарслан, владелец клуба «Kütüphane» Али Коз и ряд других знаменитостей.

В материале указано, что результаты тестов на употребление запрещенных веществ оказались положительными у 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку. Генпрокурор Стамбула Фатих Денмез до этого говорил, что в рамках расследования в общей сложности задержаны 255 человек.

С октября 2025 года турецкая полиция проводит антинаркотические рейды. В рамках расследования в разное время были задержаны популярные актеры и инфлюенсеры.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
ТЕГИ:КультураЗадержаниеАктрисаСтамбулСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры