Путин поздравил граждан РФ с Пасхой

Российский лидер Владимир Путин поздравил православных верующих и всех россиян с Пасхой. Соответствующее обращение президента опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что Пасха объединяет россиян вокруг вековых традиций, духовных ценностей и идеалов. Путин отметил, что этот светлый праздник наполняет сердца миллионов людей верой в силу жизни, торжество любви, добра и справедливости.

Президент подчеркнул, что РПЦ и другие христианские конфессии играют важную роль в сбережении исторического и культурного наследия РФ, укреплении института семьи и воспитании подрастающих поколений.

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН рассказал, что в 2026 году приготовление стандартного кулича по классическому, самому простому рецепту, обойдется в 250 рублей.

ФОТО: www.kremlin.ru
