Орбан: Украина откроет нефтепровод «Дружба» сразу после выборов в Венгрии
Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Киев откроет нефтепровод «Дружба» на следующий день после возможной победы политика на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
Голосование в Венгрии проходит 12 апреля.
В Будапеште неоднократно говорили о том, что в венгерскую предвыборную кампанию вмешивается Украина. В Венгрии отметили, что это происходило в том числе и с помощью остановки «Дружбы». Именно через этот нефтепровод в европейскую страну поступала российская нефть.
С конца января 2026 года Киев перекрыл поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию через украинскую территорию. На Украине это объяснили повреждением трубопровода, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН заметил, что приезд вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию поможет премьер-министру страны остаться у власти.
