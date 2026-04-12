МО: За сутки силы ПВО сбили 134 БПЛА ВСУ
12 апреля 202610:37
За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили 134 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, в ведомстве добавили, что российские военные ликвидировали шесть авиационных бомб противника.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ дроном атаковали заправку в городе Льгов, нарушив пасхальное перемирие, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
