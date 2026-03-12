В Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного российского военного

ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного российского военнослужащего одного из подразделений Минобороны в Крыму. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства.

Преступление планировали украинские спецслужбы. ФСБ задержала 39-летнего жителя Севастополя, который через мессенджер Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в РФ террористической организации, действующей под контролем Киева. Фигуранту было поручено ликвидировать российского военного, заложив под его автомобиль самодельное радиоуправляемое взрывное устройство.

«Куратор передал исполнителю координаты расположения в Севастополе тайника со взрывным устройством фугасного действия, инструкцией по сборке СВУ, номер автомобиля и адрес проживания военнослужащего, а также обозначил дату совершения подрыва», - отметили в ЦОС.

Силовики задержали фигуранта, не позволив ему довести задуманное до конца. Против злоумышленника возбудили уголовное дело о подготовке к теракту и государственной измене, мужчину заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала жителя Владимирской области за подготовку атак на военные самолеты по поручению Киева, напоминает Ura.ru.

