В Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного российского военного
ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного российского военнослужащего одного из подразделений Минобороны в Крыму. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства.
Преступление планировали украинские спецслужбы. ФСБ задержала 39-летнего жителя Севастополя, который через мессенджер Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в РФ террористической организации, действующей под контролем Киева. Фигуранту было поручено ликвидировать российского военного, заложив под его автомобиль самодельное радиоуправляемое взрывное устройство.
«Куратор передал исполнителю координаты расположения в Севастополе тайника со взрывным устройством фугасного действия, инструкцией по сборке СВУ, номер автомобиля и адрес проживания военнослужащего, а также обозначил дату совершения подрыва», - отметили в ЦОС.
Силовики задержали фигуранта, не позволив ему довести задуманное до конца. Против злоумышленника возбудили уголовное дело о подготовке к теракту и государственной измене, мужчину заключили под стражу.
Ранее ФСБ задержала жителя Владимирской области за подготовку атак на военные самолеты по поручению Киева, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
- Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию по COVID-19 в России
- В Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного российского военного
- Netflix захотел зарегистрировать в России два товарных знака
- Долина исполнит новые песни на мартовском концерте в Подольске
- ЦБ: Банковская тайна при запуске единого реестра карт сохранится
- Медведев допустил начало добычи ресурсов на Луне
- В Иркутской области сгорела школа
- LG подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России
- Юрист рассказала, кому следует заменить водительские права в 2026 году
- «Попрощаемся с нефтью и газом»: В Венгрии назвали Евросоюз «рабом Украины»