Медведев: Зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в связи с проводимыми США исследованиями зомби-апокалипсис может «стать не такой уж фантастикой». Об этом политик написал в статье для журнала «Эксперт».

Как отметил Медведев, Соединенные Штаты сформировали глобальную военно-биологическую сеть, используя другие государства в качестве полигонов для испытаний. В странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и СНГ работают 400 лабораторий двойного назначения. Итоги проводимых исследований позволяют Вашингтону управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, которые влияют на устойчивость к болезням, пишет RT.

«Так что через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале "The Last of Us", может стать не такой уж фантастикой», - подчеркнул политик.

По его словам, благодаря применению новых патогенов США смогут формировать вблизи границ других стран очаги опасных заболеваний человека и животных, замаскированные под естественные. Эти процессы могут достигать общенациональных и мировых масштабов.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что человечество может начать добычу ресурсов на Луне.

