Netflix захотел зарегистрировать в России два товарных знака

Стриминговый сервис Netflix планирует зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Соответствующие заявки поступили в ведомство в марте 2026 года. Заявителем выступает компания «Нетфликс Студиос».

После регистрации брендов организация сможет продавать под маркой Stranger Things аксессуары для мобильных телефонов, компьютеров и прочей техники, печатную или канцелярскую продукцию, видеоигры, одежду, обувь и украшения. Кроме того, компании будет разрешено оказывать развлекательные услуги.

Ранее дома моды Chloé и LOreal зарегистрировали свои товарные знаки в России, пишет Ura.ru.

