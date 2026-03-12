Netflix захотел зарегистрировать в России два товарных знака
Стриминговый сервис Netflix планирует зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.
Соответствующие заявки поступили в ведомство в марте 2026 года. Заявителем выступает компания «Нетфликс Студиос».
После регистрации брендов организация сможет продавать под маркой Stranger Things аксессуары для мобильных телефонов, компьютеров и прочей техники, печатную или канцелярскую продукцию, видеоигры, одежду, обувь и украшения. Кроме того, компании будет разрешено оказывать развлекательные услуги.
Ранее дома моды Chloé и LOreal зарегистрировали свои товарные знаки в России, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию по COVID-19 в России
- В Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного российского военного
- Netflix захотел зарегистрировать в России два товарных знака
- Долина исполнит новые песни на мартовском концерте в Подольске
- ЦБ: Банковская тайна при запуске единого реестра карт сохранится
- Медведев допустил начало добычи ресурсов на Луне
- В Иркутской области сгорела школа
- LG подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России
- Юрист рассказала, кому следует заменить водительские права в 2026 году
- «Попрощаемся с нефтью и газом»: В Венгрии назвали Евросоюз «рабом Украины»