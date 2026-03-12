В Германии восемь человек пострадали при столкновении поездов на вокзале
Два поезда столкнулись на центральном вокзале в городе Байройт в федеральной земле Бавария в Германии. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на данные полиции.
Накануне пассажирский состав столкнулся с локомотивом при въезде на вокзал. По предварительным данным, машинист локомотива не заметил идущий на встречу поезд при смене путей.
В результате ЧП пострадали по меньшей мере восемь человек. Был госпитализирован один из машинистов, большинству пострадавших оказали помощь на месте.
Ранее в Мордовии столкнулись пассажирский поезд Ульяновск-Москва и грузовой автомобиль Scania с порожней цистерной для бензина, пострадал водитель авто.
