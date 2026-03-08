У блогерши Лерчек нашли рак

24 февраля Валерия родила сына. В минувший понедельник её вместе с новорождённым выписали из роддома, однако уже на следующий день Лерчек экстренно госпитализировали в онкологическую реанимацию.

Сквиччиарини рассказал, что результаты обследований подтвердили наличие злокачественных клеток. По его словам, врачи провели множество исследований, чтобы установить источник опухоли. Также была выполнена операция на позвоночнике из-за разрушения нескольких позвонков. Кроме того, в лёгких обнаружены метастазы.

Ранее Чекалину и её бывшего мужа Артёма Чекалина обвинили в незаконном выводе из России порядка 251 млн рублей. Блогерша свою вину не признала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

