Сокращение бюджета на 10% — весьма значительный объем, Минфин пошел на это из-за сокращения доходов от продажи сырья и замедления экономики. Оно коснется незащищенных статей бюджета, таких, как строительство, культура, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Об этом НСН рассказал профессор Финансового университета при правительстве России, экс-замминистра здравоохранения и соцразвития РФ Александр Сафонов.

Минфин поручил всем федеральным органам исполнительной власти придумать, как сократить «вообще все расходы» на 10% без ужесточения денежно-кредитной политики и дополнительного увеличения государственных заимствований. Об этом сообщило издание «Ведомости». При этом важно, чтобы «прорабатываемые решения не затрагивали выполнение государством принятых обязательств перед гражданами, а также финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды СВО и поддержку семей участников СВО», говорится в публикации. Сафонов объяснил такое решение замедлением экономики и сокращением доходов от продажи сырья.