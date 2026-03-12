Строительство и культура: Какие статьи бюджета Минфин пустит под нож
Сокращение бюджета на 10% затронет незащищенные статьи бюджета — культуру, строительство, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, сказал НСН Александр Сафонов.
Сокращение бюджета на 10% — весьма значительный объем, Минфин пошел на это из-за сокращения доходов от продажи сырья и замедления экономики. Оно коснется незащищенных статей бюджета, таких, как строительство, культура, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Об этом НСН рассказал профессор Финансового университета при правительстве России, экс-замминистра здравоохранения и соцразвития РФ Александр Сафонов.
Минфин поручил всем федеральным органам исполнительной власти придумать, как сократить «вообще все расходы» на 10% без ужесточения денежно-кредитной политики и дополнительного увеличения государственных заимствований. Об этом сообщило издание «Ведомости». При этом важно, чтобы «прорабатываемые решения не затрагивали выполнение государством принятых обязательств перед гражданами, а также финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды СВО и поддержку семей участников СВО», говорится в публикации. Сафонов объяснил такое решение замедлением экономики и сокращением доходов от продажи сырья.
«На самом деле это большое сокращение, потому что обычно Минфин старается сократить расходы, которые вызывают удовлетворение общества, не очень сильно касаются реализации основных функций министерств. Это сокращение расходов на аппарат, периодическое сокращение персонала на те же самые 10%. Здесь речь идет уже о сокращении расходов, которыми управляют министерства, это означает подготовку к решению о трансформации закона о бюджете и уменьшению расходной статьи. Причина вполне понятная — в результате того, что экономика замедлилась, доходы от продажи сырья сократились, Минфин вынужден экономить и пытается не допустить роста дефицита бюджета», — сказал Сафонов.
Собеседник НСН перечислил статьи бюджета, которые будут сокращены в первую очередь.
«Есть такое понятие, как защищенные и незащищенные статьи бюджета. Защищенные статьи бюджета — это, как правило, те расходы, которые определены действующим законодательством. Например, к защищенным относятся социальные расходы. Их сократить нельзя. А незащищенные статьи — это, например, проекты, связанные со строительством. Как правило, Минфин требует пересмотра реестра капитального строительства. В частности, это означает запрет на начало нового строительства. Также могут сократить расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. То есть, как правило, это новые проекты. Если мы говорим о культуре, скорее всего, это коснется проектов, связанных с финансированием съемок фильмов, которые поддерживают через Минкульт, финансированием каких-то выставок, чего-то такого, что требует инвестиций. Что касается аппарата, в первую очередь сокращаются вакансии, пересматривается штатное расписание. Под нож идут все вакансии. Если таких вакансий нет, дальше идет сокращение штата, людей увольняют, но штат, как правило, не слишком велик», — подытожил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «текущими сложностями» дефицит бюджета в стране.
